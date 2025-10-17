Запрет пальмового масла: Панков рассказал об обмане покупателей и вреде здоровью

Госдума выступила с инициативой, призывающей правительство рассмотреть вопрос о полном запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов, включая товары для детского рациона.

С соответствующей инициативой выступил депутат Николай Панков.

Парламентарий подчеркнул, что для его избирателей в Саратовской области эта проблема является крайне актуальной. Как показывают проводимые проверки, данный ингредиент нередко обнаруживается в составе мясных и рыбных консервов, колбасной продукции и различных кондитерских изделий. По словам Панкова, пальмовое масло широко применяется для фальсификации молочной продукции, что не только вводит потребителей в заблуждение, но и создает риски для их здоровья.

В рамках предложения нижняя палата парламента рекомендует кабинету министров ввести запрет на закупку продуктов, содержащих пальмовое масло, для учреждений образования, детских садов и оздоровительных лагерей.

Ольга Сергеева