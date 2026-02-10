В Саратовской области новые выплаты получили пять матерей-героинь с 10 и более детьми

Матери-героини в Саратовской области начали получать новые выплаты.

Отделение Социального фонда России по Саратовской области сообщило о новых мерах поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Это почетное звание присваивается указом Президента России женщинам, родившим и воспитавшим более девяти детей.

С 2026 года обладательницы звания имеют право на:

Ежемесячную выплату в размере 76,4 тыс. рублей для не вышедших на пенсию.

Доплату к пенсии в размере 36,6 тыс. рублей для вышедших на пенсию и неработающих.

На данный момент в регионе ежемесячную выплату получают пять женщин, а доплату к пенсии — ещё трое.

Кроме денежных мер, матерям-героиням предоставляются льготы на медицинское обслуживание, оплату ЖКУ, проезд и другие виды поддержки. Также они сохраняют право на досрочный выход на пенсию в 50 лет.

Ольга Сергеева