В Новобурасском районе горел лес у памятника природы «Кудеярова пещера»

В Новобурасском районе Саратовской области с ночи 24 октября горел лес, сообщили жители села Лох.

По их словам, полыхал памятник природы «Кудеярова пещера». «Очень больно видеть зарево, потому что знаем, сколько в этих местах лежанок оленей, разной живности, краснокнижных растений. Почти все мужчины села принимают участие в тушении пожара, но своими силами уже не потушить», — написали сельчане в группе «Лоховская жизнь».

По данным ГУ МЧС, лесной пожар в Новобурасском районе ликвидирован. Угрозы населённым пунктам не было, к тушению привлекались сотрудники лесхоза.