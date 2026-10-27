Саратовская спортсменка второй раз выиграла чемпионат мира по кикбоксингу

Саратовчанка Анна Ажгирей стала двукратной чемпионкой мира по кикбоксингу.

С 19 по 24 октября в Картахене (Колумбия) проходил чемпионат мира по кикбоксингу, на котором блестящий результат показала спортсменка из Саратова. Для сборной России эти соревнования стали по-настоящему знаковыми: впервые за 5 лет команда вернулась на мировую арену и подтвердила высокий уровень подготовки.

Воспитанница саратовской центральной спортивной школы олимпийского резерва, мастер спорта международного класса Анна Ажгирей стала победительницей чемпионата мира 2026 года в дисциплине «лайт-контакт» и двукратной чемпионкой мира.

«Поздравляем Анну, а также её тренеров-преподавателей Жанну Дудник и Вячеслава Рогова!» — написали сотрудники мэрии в соцсетях.