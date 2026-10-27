Власти Саратова заложили в бюджет 9,5 млн на сладкие новогодние подарки

Мэрия Саратова закупит 14 600 сладких подарков к Новому году почти на 10 млн рублей.

Соответствующий аукцион на сайте Госзакупок объявил комитет мэрии по труду и социальному развитию.

Итоги торгов подведут 5 ноября. Победителю готовы заплатить максимум 9,5 миллиона рублей из городского бюджета.

Согласно закупочной документации, всего требуется собрать 14 600 подарков. В их составе должны быть молочный шоколад с фруктовой начинкой, маршмелоу, мармелад со вкусом фруктов, леденцы на палочках, зефир с ароматом ванили, медовые пряники и различные виды конфет.

Первую партию — 100 новогодних подарков — нужно доставить заказчику до 3 декабря 2026 года. На доставку всех подарков отведён срок до 16 декабря. Кому будут вручать подарки, в документации не указано.