В Саратовской области за год банкротами стали более 12,5 тысячи человек

Через процедуру банкротства в Саратовской области прошли свыше 12,5 тысячи человек.

Об этом свидетельствуют данные за 2025 год отчёта с портала «Федресурс».

Большинство из них — 12 197 человек — прошли через судебную процедуру с продажей имущества, что на 21,9% больше, чем в 2024 году. Внесудебное банкротство, упрощённую процедуру через МФЦ с автоматическим списанием долгов, выбрали 513 жителей области (рост на 23,9%).

По стране общее число личных банкротств также демонстрирует рост. Почти все судебные дела инициируются самими гражданами.

Алиса Эай