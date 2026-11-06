Саратовская сыроварня стала победителем международного конкурса в Казахстане

Саратовская сыроварня Ирины Крайновой взяла четыре награды на конкурсе Open Cheese 2026.

Смотр прошёл в Казахстане в рамках Международного молочного форума: более 400 образцов от участников из 20 стран оценивали 60 экспертов международного жюри — дегустация была слепой, судили только вкус, аромат, текстуру и вид.

Два саратовских сыра — «Собиновский» и «Сент-мор» — вышли в суперфинал и получили высшую награду Super Gold, «Камамбер» завоевал серебро, «Страккино» — бронзу. В региональном минсельхозе отметили, что работы местных сыроделов подтвердили своё высочайшее качество.