В Саратове купят 14,6 тысячи новогодних сладких подарков на 10 млн рублей

Комитет по труду и социальному развитию городской администрации заключил контракт на поставку 14,6 тысячи праздничных наборов. Соответствующий тендер размещён в Единой информационной системе госзакупок.

Каждый сладкий комплект весом не менее 900 граммов включит минимум 52 наименования кондитерской продукции — обязательны маршмеллоу, пряники, мармелад, конфеты и шоколад. Подарки упакуют в синие термосумки из полипропилена с теплоотражающей изоляцией, украшенные изображением Белого лебедя и Деда Мороза.

Контракт на 9,4 млн рублей заключён при стартовой цене 9,5 млн.