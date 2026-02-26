Саратовская таможня не дает «добро» на вывоз оборудования в недружественные страны

Губернатор Роман Бусаргин обсудил с начальником таможни Юрием Соколовым итоги работы ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Основное внимание уделили борьбе с санкционными товарами, контрафактом и нелегальным ввозом продукции.

Таможенники контролируют пассажиров в аэропорту Гагарин, пресекая провоз денег, алкоголя и табака сверх нормы. На пункте «Озинки» мобильные группы совместно с пограничниками предотвращают попытки вывоза оборудования в недружественные страны и фиктивные поставки.

Бусаргин подчеркнул важность баланса между контролем и поддержкой бизнеса: «От вашей работы зависит экономическая безопасность региона. Сейчас предпринимателям как никогда нужно содействие таможни при выходе на новые рынки».

