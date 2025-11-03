Саратовская телебашня зажжется в честь Дня народного единства триколором

В честь Дня народного единства саратовская телебашня подготовила для горожан праздничное световое шоу.

4 ноября с 19:00 до 23:00 на медиафасаде башни будут проецироваться символы России и патриотические надписи, включая динамическое изображение с лозунгом «Россия наша Родина!».

Филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ» организует специальную архитектурно-художественную подсветку, превращая сооружение в масштабный медианоситель. Это световое представление, доступное для просмотра из всех районов города, стало уже традиционным форматом празднования государственных праздников в Саратове.

Проект направлен на создание праздничной атмосферы и укрепление гражданской идентичности, став частью общероссийских торжеств в честь Дня народного единства.

Ольга Сергеева