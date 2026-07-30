Саратовская воскресная школа «Мактаб» объявила набор учащихся на новый учебный год

При Саратовской Соборной мечети стартует приём заявок в воскресную школу «Мактаб» на 2026–2027 учебный год.

Как сообщили в ДУМСО, приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет, желающие изучать Коран, правила его чтения, историю Ислама и основы религии.

Запись продлится с 31 июля по 30 августа 2026 года в кабинете № 4 Соборной мечети. Приёмные часы: по пятницам с 15:00 до 17:00 и по воскресеньям с 13:00 до 15:00.

В руководстве школы предупреждают: количество мест ограничено. Напомним, в мае этого года было принято решение сократить число учащихся из-за перегруженности классов, что негативно сказывалось на успеваемости и дисциплине. Поэтому при новом наборе приоритет отдадут ответственным, активным детям с хорошими результатами в учёбе.

Занятия начнутся в сентябре. Возглавит учебное заведение новый директор — Ирина-ханум Магомедова, утверждённая на должность 12 июня 2026 года.

Наталья Мерайеф