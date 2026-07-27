В Саратове началась неделя дождей с грозами и контрастных температур

Неделя дождей и температурных контрастов пришла в Саратовскую область.

Жителей региона ожидает рабочая неделя с кратковременными дождями и грозами. Осадки прогнозируются со вторника 28 июля по пятницу 31 июля, при этом синоптики не исключают раскаты грома.

Температурный режим будет неоднородным. Во вторник ночью столбики термометров покажут от +11 до +21 градуса, днём воздух прогреется до +26…+31. В среду Волга внесёт коррективы: на правом берегу (включая Саратов) ожидается +21…+26 градусов, тогда как левобережье накроет жара до +28…+33.

С четверга 30 июля начнётся постепенное похолодание: ночью +11…+16, днём — от +15 до +26. В пятницу воздух прогреется максимум до +18…+28 градусов.

Водителей призывают быть внимательными из-за луж и ухудшения видимости. Жителям левобережья стоит готовиться к сильной жаре в середине недели, а метеочувствительным гражданам — следить за самочувствием.

Ольга Сергеева