Саратовское министерство строительства заставили выплатить 100 млн обманутым дольщикам

Дольщики Саратова получили 100 млн рублей благодаря приставам.

Судебные решения о выплатах компенсаций гражданам, чьё жильё так и не было достроено, вступили в силу, однако региональное министерство строительства и ЖКХ не торопилось их исполнять. Документы были переданы в управление ФССП, где чиновников предупредили об уголовной ответственности за задержку. Это подействовало — обманутые дольщики получили суммарно 100 миллионов рублей.

В ведомствах отказались раскрывать детали по застройщикам и адресам, сославшись на закон. Однако редакции «СарБК» удалось выяснить: выплаты касались объектов в Саратове. В списке фигурируют более десяти компаний и ЖСК, среди которых «ИНТЭК», «Агроприбор», «ЭСТОН», ЖСК «Календула», «Северный», «Эталон-85», СФ «Строитель», «Стройинтерсервис», НП «Единство Поволжья» и СК «Стройкомплекс-2002».

Всего в перечне — объекты на улицах Горького, Астраханской, Вольской, Уфимцева, Чернышевского, Разина, Театральной площади и в микрорайонах Кировского района.

Ольга Сергеева