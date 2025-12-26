Саратовские «Бобры» устроили самозахват дамбы с землей

У общественной организации «Бобры» в Саратовской области изъяли дамбу с земельным участком площадью 65 гектаров. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Территория в Новобурасском районе была передана организации в 2012 году по договору безвозмездной аренды. Условием соглашения являлась охрана территории и регулирование численности животных. Однако вместо этого на участке были построены домик с баней для отдыха охотников.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. В 2025 году Арбитражный суд по иску прокуратуры признал сделку недействительной, а постройки — незаконными. Теперь их планируется демонтировать.

Ольга Сергеева