В зоне СВО погибли бойцы из двух районов Саратовской области

В Саратовской области стало известно о гибели военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Трагические известия пришли из Балашовского и Энгельсского районов: о смерти Артема Паплевкина и Евгения Сафронова из Балашова, а также Романа Снеткова, Евгения Земецкого и Евгения Синенко из Энгельса. Об этом сообщили представители местных властей.

Артем Паплевкин, уроженец Балашова (дата рождения – 11 января 1987 года), отправился на СВО, заключив контракт с Министерством обороны. Евгений Сафронов, родившийся 22 января 1967 года в селе Ивановка Балашовского района, также проходил службу по контракту. Церемония прощания с погибшими балашовцами состоялась сегодня.

Информация о жизни и службе бойцов из Энгельса администрацией не разглашается.

Дуся Иванова