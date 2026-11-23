Бусаргин поручил заблаговременно закупить лекарства на 2027 год и проверить места вскрышных работ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провёл постоянно действующее совещание с зампредами правительства, министрами и главами районов, сообщает пресс-служба главы региона. На повестке — ключевые социально значимые направления работы.

Одно из главных — обеспечение граждан бесплатными лекарствами. В регионе уже начались закупки медикаментов на 2027 год; ранее такую задачу перед минздравом поставил сам губернатор. Бусаргин подчеркнул, что финансирование заложено в полном объёме, основной перечень препаратов уже понятен, поэтому закупки важно проводить заблаговременно. Ключевое значение имеют грамотное планирование и чёткая система подачи заявок от руководителей медучреждений — руководство министерства несёт персональную ответственность за это направление.

В рамках подготовки к зимнему периоду профильным министерствам поручено проверить места проведения вскрышных работ. Согласно Правилам благоустройства, ресурсоснабжающие организации обязаны восстановить территорию после завершения работ.