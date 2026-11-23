Саратовский центр «Галактика64» помогает выявлять юные таланты.

Мероприятия Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи охватили более 9 тыс. обучающихся в Саратовской области за три года работы, — сообщил министр образования региона Александр Блатман. По его словам, значительно увеличилось количество детей, вовлечённых в олимпиады и конкурсы.

Центр «Галактика64», созданный по модели федерального «Сириуса», открылся в Саратове осенью 2023 года. За это время проведено свыше 350 профильных интенсивных смен, ежегодно на 32 регулярных программах обучаются 900 детей. Трёхэтажный корпус вмещает учебные кабинеты, лабораторные комплексы, швейный цех, мобильный планетарий, компьютерные классы и общежитие. Реализуются программы по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», «Проектное и техническое творчество», причём около 80% смен — естественно-научные: физика, математика, информатика, химия и биология.