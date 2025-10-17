Житель Энгельса нашел в стакане кофе из автомата 8 тараканов

В Энгельсе Саратовской области мужчина обнаружил в кофе из торгового автомата восемь тараканов.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Колотилова.

По словам пострадавшего, при обращении в службу поддержки ему сообщили, что специалист приедет только на следующий день для чистки аппарата. При этом представители компании отказались немедленно изъять неисправный автомат.

«Деньги мне не нужны, хочу, чтобы люди не потравились», — заявил мужчина.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что несколько лет назад в этом же автомате уже находили насекомых в чае.

Ольга Сергеева