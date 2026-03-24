За два года число многодетных саратовцев выросло на 11%

Число многодетных семей в Саратовской области превысило 29 тысяч.

В Саратовской области продолжает расти количество семей с тремя и более детьми. По данным регионального министерства труда и социальной защиты, на 1 марта 2026 года в регионе насчитывается 29 084 многодетные семьи. Это составляет 11,8% от общего числа семей с детьми, которых в области насчитывается 245 935.

Динамика за последние два года демонстрирует устойчивый прирост. В марте 2025 года многодетных семей было 27 094, а в марте 2024-го — 25 792. Таким образом, за два года их количество увеличилось на 11,1%.

Всего в многодетных семьях региона воспитывается 96 824 ребенка.

Ольга Сергеева