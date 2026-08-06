Саратовские депутаты призвали расторгнуть контракт с «Ситиматиком»

Депутат Саратовской областной Думы Денис Буланов дал жёсткую оценку работе регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Ситиматик».

По его словам, деятельность монополиста привела к системному кризису в сфере ЖКХ.

Поводом для критики стали решения ФАС, которая признала компанию нарушителем закона о защите конкуренции. К этому добавились регулярные предостережения прокуратуры и вал жалоб от жителей на переполненные контейнерные площадки. При этом счета за вывоз мусора, как отмечают граждане, приходят исправно и в полном объёме.

Фракция КПРФ в облдуме направила обращение губернатору Роману Бусаргину с требованием экстренно расторгнуть договор с ООО «Ситиматик» и взыскать с компании все накопленные штрафы, пени и убытки в бюджет региона. Также парламентарии предложили создать государственную структуру по вывозу ТКО вместо частной монополии.

«Жители региона платят огромные деньги, но видят только растущие свалки у своих домов. Частный оператор не справляется с базовыми обязанностями, пользуясь защитой монопольного положения. Ответственность за чистоту должна взять на себя государственная структура», — заявила оппозиция.

Ольга Сергеева