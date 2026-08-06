В Саратове до конца года откроют крупнейший логистический центр стоимостью 6 млрд рублей

В Саратове продолжает расти ключевой логистический хаб региона.

В его составе — предприятие ООО «Метрикс Логистик», которое уже располагает производственными площадями свыше 83 тысяч квадратных метров. Завершение строительства намечено на текущий год, а общий объём вложений в проект превышает 6 миллиардов рублей.

Но компания не останавливается на достигнутом — активно прорабатываются планы дальнейшего расширения. В частности, речь идёт о возведении современного пожарного депо, которое обеспечит безопасность не только самого комплекса, но и прилегающих территорий.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что развитие логистической инфраструктуры стало мощным драйвером для притока инвестиций в регион. Удачное расположение хаба — рядом с объездной трассой — существенно упрощает работу торговых сетей и минимизирует движение большегрузов по городским улицам.

Проект обещает стать точкой притяжения для бизнеса и повысить транспортную доступность региона.

Ольга Сергеева