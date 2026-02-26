Саратовские депутаты увеличили финансирование школьных обедов и поддержали семьи участников СВО

Саратовская областная Дума приняла пакет социально значимых поправок в региональное законодательство.

Ключевыми решениями стали повышение нормативов на питание школьников и расширение мер поддержки для семей бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

С 1 мая 2026 года в регионе вступает в силу новая норма расходов на горячее питание: минимальный норматив составит 120 рублей на одного ребенка. Как отметили в региональном парламенте, это стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Нововведения коснутся широкого круга учащихся. Бесплатное горячее питание получат все ученики начальных классов, а также учащиеся 5–11 классов, проживающие в сельской местности и в 15 малых городах области с населением до 100 тысяч человек (напомним, с 1 января 2026 года в этих населенных пунктах такая мера уже стала доступной для старшеклассников). В крупнейших городах — Саратове, Энгельсе и Балакове — повышенный норматив будет применяться при организации питания для учащихся 5–11 классов, относящихся к льготным категориям граждан.

Помимо этого, депутаты скорректировали областной бюджет, заложив средства не только на школьное питание, но и на введение ежемесячных денежных выплат учителям, а также на строительство пристроек и новых корпусов школ.

Отдельный блок поправок касается защиты прав участников СВО и их семей. Теперь многодетные семьи, где родители или совершеннолетние дети до 23 лет проходят службу в зоне спецоперации, смогут сохранить место в очереди на получение жилья из государственного областного фонда. Важно, что при этом не будет учитываться их среднедушевой доход. Данная норма также будет действовать в трагических случаях, если члены семьи признаны пропавшими без вести или погибли при выполнении боевых задач.

Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова прокомментировала законодательные новеллы:

«Сегодняшние решения — это яркий пример того, как системная работа на федеральном уровне транслируется в конкретную помощь на местах. Повышение норматива питания до 120 рублей — это не просто цифры в бюджете, это реальная забота о здоровье наших детей. Очень важно, что мы расширяем географию бесплатного питания, охватывая не только начальную школу, но и старшеклассников в сельских территориях и малых городах. Что касается поправок о поддержке семей участников СВО, то здесь мы руководствуемся принципом социальной справедливости. Пока наши бойцы защищают страну, государство должно подставить плечо их семьям, снимая бюрократические барьеры. Сохранение права на жилье даже в самых сложных обстоятельствах — это наш долг перед теми, кто рискует жизнью ради нас».