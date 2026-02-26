Власти Саратова планируют сделать новые трамвайные маршруты по-настоящему скоростными

В мэрии Саратова рассказали, как изменится трамвай после реконструкции.

Чиновники сослались на строительные нормы (СНиП 2.05.09-90), согласно которым трамвай можно считать скоростным, если его средняя скорость превышает 24 км/ч.

По данным администрации Заводского района, после обновления инфраструктуры трамваи разгонятся до 20–30 км/ч. Это позволит пассажирам быстрее добираться до точки назначения.

Власти рассчитывают, что за счет сокращения времени в пути горожане станут чаще выбирать электротранспорт вместо личных авто. Ускорить движение планируют благодаря уменьшению заторов на дорогах.

Ольга Сергеева