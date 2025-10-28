Военный летчик из Саратова Дмитрий Карелов вошел в сотню лучших наставников России

Военнослужащий из Саратовской области Дмитрий Карелов вошел в число 100 лучших наставников России по итогам всероссийского конкурса «Быть, а не казаться!».

В этом году за это звание боролись более 70 тысяч человек.

Заместитель командира воинской части Дмитрий Карелов стал финалистом в номинации «Наставник на службе». Как отметил офицер, для военнослужащих быть примером для подрастающего поколения — это не награда, а долг.

Все финалисты вошли в кадровый резерв молодежной политики России и получат возможность масштабировать свои практики и делиться опытом на федеральном уровне.

Ольга Сергеева