Саратовские грибники в апреле активно собирают сморчки в лесах

В Саратовской области сейчас самый разгар сезона сморчков — любители тихой охоты массово потянулись в леса и не возвращаются с пустыми руками.

Местные грибники делятся трофеями в социальных сетях, и судя по снимкам, корзины и вёдра наполняются отменным урожаем. Самыми грибными местами в этом году, по оценкам опытных сборщиков, оказались Балаковский, Вольский, Марксовский и Энгельсский районы.

Один из участников сообщества «Грибы Саратовской области» рассказал, что вылазка за сморчками вместе с супругой превратилась для него в настоящий праздник. Другая женщина призналась, что отличный улов ей попался в районе Тинь-Зина. Ещё одна любительница лесных прогулок поделилась, что время на природе дарит ей ни с чем не сравнимое умиротворение, возможность подышать чистым воздухом и, конечно же, долгожданные грибы.

Ольга Сергеева