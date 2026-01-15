Среди саратовцев выявили 201 пациента с гонконгским гриппом в январе

За минувшую неделю в Саратовской области зарегистрировано 9 429 случаев ОРВИ, что на 3 050 меньше, чем неделей ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

Количество госпитализаций также снизилось: в больницы поступили 285 человек (неделей ранее — 422). «Предпринятые нами противоэпидемические меры демонстрируют свою эффективность», — отметил министр.

С начала осени в регионе выявили 2 851 случай гриппа, включая 201 случай «гонконгского гриппа» (H3N2). За тот же период от гриппа привились более 1,2 млн человек, из них около 300 тысяч детей.

Количество новых случаев COVID-19 за неделю сократилось до 32 (против 65 ранее). В стационаре находятся 7 детей с коронавирусом, у четырёх из них диагностирована пневмония. Также лечение на дому проходит одна беременная женщина.

Алиса Эай