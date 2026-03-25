Саратовские хирурги спасли пациенту мизинец после пореза болгаркой

Саратовские врачи спасли пациенту кисть после тяжелой травмы болгаркой.

В городской больнице скорой помощи Саратова медики предотвратили потерю трудоспособности мужчины, получившего серьезную травму кисти. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Пациент был доставлен в медицинское учреждение с тяжелым повреждением кисти, которое он получил в результате несчастного случая при работе с болгаркой. У пострадавшего мизинец был значительно смещен и утратил кровоснабжение.

Как пояснила заместитель главного врача, микрохирург Татьяна Акатьева, подобные травмы делают движения пальца невозможными, что ведет к нарушению общей функции кисти и потере ее работоспособности.

Оперативное вмешательство провел хирург Эдгар Мусаелян. В ходе операции специалист успешно реконструировал сустав, восстановил целостность сухожилия и наладил кровоток в поврежденном пальце.

В настоящее время пациент проходит курс реабилитации. Прогноз для восстановления функции пальца и полной трудоспособности оценивается медиками как благоприятный.

Ольга Сергеева