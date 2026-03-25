Верующие из Индии присоединились к празднованию Ураза-байрама в Марксе

Праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-Байрам) в Саратовской области объединил верующих из разных стран.

20 марта 2026 года в Соборной мечети города Маркса собрались мусульмане из Индии, работающие на одном из местных предприятий.

Визит иностранных граждан был организован при поддержке администрации Марксовского района и ее главы Веры Прохоровой. Всего праздничный намаз посетили более 70 верующих из Индии. Они находятся в Марксе всего несколько месяцев, и этот праздник стал для них первым мусульманским торжеством в России.

Как отметил имам города Маркса Марсель-хазрат Хисяметдинов, торжественная проповедь и молитва в честь окончания поста прошли в атмосфере братства, добрососедства и взаимоуважения, — сообщили в ДУМСО. Несмотря на языковой барьер, верующие из Индии смогли ощутить дух праздника и разделить радость Дня Разговения с единоверцами Саратовской области.

По традиции после праздничной молитвы на территории мечети для всех прихожан было организовано угощение пловом, приготовленным в казане на костре. Индийские гости также смогли отведать это блюдо.

Наталья Мерайеф