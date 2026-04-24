Саратовские хирурги трижды спасли пациента от смерти

Хирурги саратовской больницы скорой помощи трижды спасли одного больного.

Врачи клинической больницы скорой медицинской помощи провели три сложнейшие операции одному и тому же пациенту. Об этом сообщает областной минздрав.

Впервые молодой мужчина поступил в больницу в сентябре 2025 года с внутрибрюшным кровотечением и геморрагическим шоком. Диагноз: ушиб грудной клетки, закрытая травма живота, разрыв гематомы печени. Хирурги Пётр Гнилосыр и Алексей Васильев вместе с анестезиологом Еленой Павловой провели экстренную операцию — лапаротомию с тампонадой печени. После стабилизации через шесть дней сделали повторное вмешательство: удалили тампоны и санировали брюшную полость. Пациента выписали на амбулаторное лечение.

Но спустя несколько месяцев он вернулся — из-за несоблюдения рекомендаций врачей развилась послеоперационная грыжа. Третью операцию (грыжесечение с пластикой брюшной стенки) провели хирурги Пётр Гнилосыр, Елена Цой и анестезиолог Елена Павлова. После полного восстановления пациент наконец завершил лечение.

Ольга Сергеева