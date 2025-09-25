Саратовские каратисты завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Саратовской области успешно выступили на престижных всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, проходивших в Витязево.

На турнире, собравшем более 1000 участников из 40 регионов, саратовцы завоевали 13 медалей: 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых.

На Кубке России, где соревновались более 200 спортсменов из 30 регионов, представители региона добавили в свою копилку еще две награды — золотую и серебряную медали. Таким образом, общий итог выступления саратовских каратистов составил 15 медалей различного достоинства.

Подробные результаты соревнований доступны на официальном сайте мероприятий. Министерство спорта области поздравило спортсменов и их тренеров с успешным выступлением на всероссийской арене.