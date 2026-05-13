Саратовские льготники обеспечены медикаментами на месяцы вперед

В регионе перестроили систему льготного лекарственного обеспечения — и это уже приносит результаты.

Как сообщили в областном минздраве, на аптечном складе сформирован запас препаратов, которого хватит, чтобы покрыть годовые заявки всех медучреждений. Добиться этого удалось за счёт увеличения числа отгрузок и ускорения процедур закупок.

Впервые Саратовская область решилась на совместные торги с другими регионами. Такой шаг помог сэкономить бюджет и подстраховаться от срывов аукционов. Финансирование программы подняли до 6,2 миллиарда рублей. Это позволило не только создать солидный резерв медикаментов, но и заметно сократить «хвост» из необслуженных рецептов.

За перезагрузку системы, по данным властей, стоит поблагодарить региональное руководство и лично губернатора Романа Бусаргина.

Первые отзывы пациентов уже поступают. Владимир Омороков, ветеран СВО, поделился: «Мы с женой получаем все лекарства без задержек, без сбоев, без проблем. Всё отлично! Спасибо главному врачу и лечащему».

Сотрудники минздрава внедрили ежедневный онлайн-мониторинг наличия препаратов на складе. Это помогает моментально перебрасывать лекарства туда, где они нужнее, и принимать решения о внеплановых закупках. Если нужного препарата временно нет в наличии, аптека обязана либо предложить замену (аналог), либо оформить отсроченное обслуживание. Власти уверяют: льготники могут рассчитывать на стабильность и доступность лекарств.

Ольга Сергеева