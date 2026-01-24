Саратовские медики спасли пациента с инфарктом миокарда после уборки снега

Балаковские врачи предупреждают об опасности физических нагрузок в мороз.

По словам специалистов Регионального сосудистого центра, холод вызывает спазм сосудов и увеличивает нагрузку на сердце.

Примером риска стал случай с 59-летним мужчиной, который почувствовал острую боль в груди во время уборки снега. У пациента диагностировали инфаркт миокарда из-за закупорки одной из главных сердечных артерий — «артерии вдовы», что несёт высокий риск летального исхода. Благодаря экстренной операции проходимость сосуда была восстановлена.

Заведующий отделением Алексей Струбалин подчеркнул: этот случай показывает необходимость дозировать физическую активность в мороз, чтобы избежать катастрофических последствий для сердца.

Ольга Сергеева