Жители Саратовской области наблюдали редкую зимнюю «радугу»

В вечернем небе над Саратовской областью жители наблюдали редкое природное явление — световые столбы.

Яркие вертикальные лучи, похожие на небесные фонари, появились 23 января над селом Мироновка в Питерском районе.

Завораживающее зрелище, которое в тот же вечер видели также в Воронеже, Курске и Самаре, запечатлел на фото и опубликовал глава муниципалитета Дмитрий Живайкин. «Настоящая зимняя магия», — подписал он снимки.

Это оптическое явление возникает в морозную погоду, когда свет от земных источников (фонарей, окон) отражается от кристаллов льда, витающих в нижних слоях атмосферы.

Ольга Сергеева