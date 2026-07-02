Врачи выявили мышиную лихорадку у 10 саратовцев за пять месяцев

В Саратовской области за первые пять месяцев 2026 года зарегистрировано десять случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

По данным Роспотребнадзора, ситуация оценивается как стабильная, однако риски инфицирования остаются высокими из-за роста популяции грызунов.

Специалисты связывают ухудшение обстановки с последствиями многоснежной зимы, которая привела к увеличению численности мышей — переносчиков вируса. Основной путь передачи инфекции — воздушно-пылевой. Заражение происходит при вдыхании пыли, содержащей продукты жизнедеятельности грызунов, чаще всего во время уборки дачных участков или работы с сеном.

Главный симптом заболевания — высокая температура, которую часто путают с гриппом. При появлении жара медики рекомендуют немедленно обратиться к врачу. Специфической вакцины не существует, поэтому главной мерой защиты является дератизация и соблюдение правил гигиены: использование масок и дезинфицирующих средств при уборке, а также хранение продуктов в недоступных для мышей местах.

Ольга Сергеева