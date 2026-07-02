В Саратовской области производительность труда и бережливость повышают на 107 предприятиях

Число саратовских участников федерального проекта «Производительность труда» растёт.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Как отметили в ведомстве, предприниматели активно внедряют методики бережливого производства для увеличения выработки и снижения издержек. Помощь компаниям оказывают эксперты Регионального центра компетенций. Сначала сотрудники предприятий в течение шести месяцев изучают инструменты оптимизации на учебной площадке «Фабрики процессов». Под руководством тренеров участники учатся выявлять производственные потери и разрабатывать мероприятия по улучшению работы. Затем полученный опыт тиражируется на всё производство в течение двух с половиной лет.

Новыми участниками проекта стали предприятие ООО «ТОСС», производящее изделия из стекла для промышленности и медицины, а также рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Рыба здесь». В коммунальный сектор проект привлек МУП «Энгельс-Водоканал» и «Саратовводоканал». Руководство стекольного завода поставило цель добиться ежегодного роста производительности труда на пять процентов в течение ближайших трех лет.

Всего таких предприятий в регионе пока 107.

Ольга Сергеева