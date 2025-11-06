Саратовские мусоросортировочные комплексы приняли почти на 12% крупногабаритных отходов больше, чем в прошлом году

Энгельсский и Балаковский мусоросортировочные комплексы компании «Ситиматик» за 9 месяцев этого года приняли почти 70 тыс. тонн крупногабаритных отходов.

Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный объем отходов существенно увеличил нагрузку на оборудование комплексов, в том числе промышленные измельчители.

Рост поступления крупногабаритных отходов зафиксирован на обоих комплексах. Так, на энгельсский объект за январь – сентябрь поступило больше на 10,5%, на балаковский – на 20%.

В Саратовской области объем образования крупногабаритных отходов растет не первый год. Пик роста приходится на апрель, май, сентябрь и октябрь. По итогам текущего года специалисты саратовского регоператора прогнозируют дальнейшее увеличение объема подобных отходов.

К сожалению, рост образования крупногабаритных отходов не сопровождается увеличением количества емкостей для их складирования. Так, в Саратове дефицит бункеров-накопителей для КГО составляет почти 600 ед., в Балакове 59 ед., в Вольске 23 ед. и так далее.

Саратовский регоператор напоминает, что вывоз крупногабаритных отходов осуществляется только с контейнерных площадок, внесенных в муниципальные реестры и в соответствии с требованиями СанПин. Для предотвращения захламления контейнерных площадок и прилегающей территории, а также образования несанкционированных свалок крупногабаритные отходы необходимо складировать только в специальных отсеках или бункерах-накопителях, установленных на площадках.