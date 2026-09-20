Саратовские музыканты «зажгли» на набережной Волги в честь Дня города

Саратов отмечает свое 436-летие.

В рамках празднования Дня города накануне прошел фестиваль «Музыкальные достопримечательности Саратова». Площадкой для мероприятия стала площадь Федина у набережной,.

В течение дня на сцене выступали местные коллективы — «Према Нилаям», «Манго-Дети», «Февраль», «Эксклюзив», «Брайт лайт», «Родные», «Кристалл-Балайка» и «Час цунами». Завершилась программа в 21:00 выступлением хедлайнеров — групп «Каспий» и «После 11». Праздник собрал сотни зрителей, которые слушали артистов, подпевали и танцевали.

Помимо концертной программы, в городе прошли соревнования по парусному спорту: участники стартовали у Затона и прошли по Волге в направлении моста Саратов — Энгельс.

Ольга Сергеева