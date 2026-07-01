Саратовским выпускникам предложили 167 направлений для обучения в среднем профобразовании

В регионе стартовала приемная кампания в колледжи и вузы.

Абитуриенты могут выбрать профессию по 167 направлениям в 50 колледжах и техникумах, а также в 19 структурных подразделениях вузов. Кроме того, в 17 вузах региона предлагается более 500 направлений высшего образования.

В колледжах выделено почти 11 тысяч бюджетных мест. Прием на очную форму длится до 15 августа (с возможностью продления до 25 ноября).

В вузах — более 8 тысяч бюджетных мест. Основные сроки подачи: до 20 июля для тех, кто сдает внутренние испытания, и до 25 июля для поступающих по ЕГЭ.

Выпускники могут подать документы онлайн через «Госуслуги», лично или по почте.

Важно, что саратовские выпускники могут заключить договор о целевом обучении с работодателями. Более тысячи предложений доступны на платформе «Работа России». С 2026 года абитуриенты, выбравшие этот путь, зачисляются в первоочередном порядке вне зависимости от баллов аттестата, причем договор можно заключить на любом курсе обучения.

Ольга Сергеева