Саратовские отцы стали чаще уходить в декретный отпуск вместо матерей

В Саратовской области число отцов в отпуске по уходу за ребенком выросло втрое.

За год количество мужчин, взявших отпуск по уходу за малышом до полутора лет, в регионе увеличилось в три раза. Если в 2024 году такой возможностью воспользовались 548 пап, то в 2025-м их число достигло 1709 человек. Эти данные по запросу «МК в Саратове» предоставили в местном отделении Социального фонда России.

Тенденция укрепляется и в 2026-м: только с начала года уже 214 отцов оформили уход за ребёнком.

Как пояснили в региональном СФР, размер пособия рассчитывается как 40% от среднего заработка мужчины за два календарных года, предшествующих выходу в отпуск. При этом действуют нижняя и верхняя границы:

минимальная выплата в 2026 году — 10 669,64 руб. в месяц;

максимальная — 83 021,18 руб.

Важный нюанс: право на пособие не зависит от того, первый в семье ребёнок или третий. А если отец ухаживает одновременно за двумя или более детьми младше полутора лет, выплата полагается на каждого. Однако общая сумма не может превышать 100% его среднего заработка и должна быть не ниже суммы двух минимальных пособий.

Ольга Сергеева