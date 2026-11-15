Саратовские пенсионеры используют простые секреты активного долголетия

В Краснопартизанском районе пенсионеры осваивают скандинавскую ходьбу.

В Саратовской области получатели соцуслуг комплексных центров продолжают доказывать, что возраст спорту не помеха. Сотрудники организуют для пенсионеров тренировки на свежем воздухе и обеспечивают инвентарём — помогает пункт проката в рамках программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья».

В Краснопартизанском районе особой популярностью пользуется скандинавская ходьба: задействовано до 90% мышц, сжигается до 46% больше калорий, снижается нагрузка на колени и позвоночник, улучшается работа сердца и лёгких. А групповые занятия дают ещё и общение — важный психологический плюс, отмечают специалисты КЦСОН.