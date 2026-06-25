Саратовский министр образования призвал чаще хвалить своих детей

Министр образования Саратовской области Александр Блатман обратился к родителям выпускников.

Чиновник дал несколько рекомендаций в период сдачи экзаменов и поступления в колледжи и вузы. Он призвал родителей не создавать дополнительного напряжения для детей, которые и так испытывают стресс в этот ответственный момент.

Блатман отметил, что часто родители сравнивают своих детей с другими, что может негативно сказаться на их эмоциональном состоянии. Вместо этого он предложил больше хвалить детей и поддерживать их. Важно лишний раз успокоить ребенка, чтобы он чувствовал поддержку и уверенность в своих силах.

Министр также пожелал детям веры в себя и уверенности в выборе будущей профессии. Он выразил надежду, что все выпускники, выбравшие те или иные специальности, смогут поступить в учебные заведения. Блатман добавил, что надеется на то, что большинство из них останутся в Саратовской области, что говорит о его приверженности к развитию региона и поддержке местной молодежи.

Ольга Сергеева