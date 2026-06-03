Саратовские пенсионеры открыли пляжный сезон на крыше магазина

В Саратове местные жители пожилого возраста нашли альтернативу поездкам на курорт.

Пляжный сезон они решили открыть прямо на плоской крыше одноэтажного магазина известной краснодарской торговой сети. Об этом пишет канал «360 Новости».

Особенность здания заключается в том, что его балконы первого этажа находятся вровень с кровлей, что делает доступ к импровизированному пляжу очень удобным. Несмотря на то, что ранее отдыхающих иногда разгоняли из-за риска повреждения гидроизоляции крыши, это не останавливает желающих отдохнуть и погреться на солнце с пляжными зонтиками.

«Если мы не едем на курорт, то курорт едет к нам», — шутливо комментируют ситуацию горожане.

Ольга Сергеева