В Саратовской области модернизировали систему методической поддержки школьных педагогов

Ключевым звеном модернизации стал Центр непрерывного повышения мастерства на базе регионального института развития образования.

С 2021 года проведено здесь более 340 мероприятий, охвативших почти 32 тысячи учителей. Новый формат выездных «Единых методических дней» уже включил 44 выезда и около 6,5 тысяч участников. Для молодых специалистов запущен проект наставничества «Территория поддержки».

Результаты работы отражаются на показателях региона: количество школ с низкими результатами сократилось на 33%, а 15 школ вошли в федеральную Наставническую лигу для помощи коллегам.

Ольга Сергеева