Жители области поддержали позицию «ЕР» по участникам СВО

На завершающем заседании регионального оргкомитета по предварительному голосованию «Единой России» были подведены итоги выбора кандидатов на выборы.

Жители области поддержали позицию партии о направлении участников специальной военной операции (СВО) в органы власти, что было ранее озвучено президентом страны Владимиром Путиным.

В этом году в предварительном голосовании в качестве кандидатов зарегистрировались 32 участника СВО, из которых 7 участвуют в региональной программе «Наши Герои». По итогам голосования 25 защитников Родины стали победителями и будут представлены в округах на выборах в Государственную Думу, городскую Думу Саратова и местные органы самоуправления.

«Широкое представительство наших защитников на будущих выборах говорит о доверии к «Единой России» как к политической силе, способной реализовать их потенциал», — отметили в региональном отделении партии.

В предварительном голосовании, проходившем в электронном формате, приняли участие более 200 тысяч жителей Саратовской области.

Ольга Сергеева