За день на дорогах Саратова сбили трех пешеходов

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ГИБДД областного центра зарегистрировано три наезда на пешеходов за минувшие 24 часа.

Все пострадавшие госпитализированы.

Первое ДТП произошло вчера ночью в Ленинском районе на проспекте 50 лет Октября: водитель Volkswagen сбил 41-летнего мужчину.

Прошлым утром в Волжском районе на улице Федоровской 53-летний водитель «Лады Весты» совершил наезд на 58-летнюю женщину.

Вечером в Ленинском районе на Дачном проспекте 75-летний водитель «Лады Гранты» сбил 58-летнего пешехода.

Обстоятельства всех аварий выясняются.

Ольга Сергеева