За день на дорогах Саратова сбили трех пешеходов

ГИБДД областного центра зарегистрировано три наезда на пешеходов за минувшие 24 часа.
Все пострадавшие госпитализированы.
Первое ДТП произошло вчера ночью в Ленинском районе на проспекте 50 лет Октября: водитель Volkswagen сбил 41-летнего мужчину.
Прошлым утром в Волжском районе на улице Федоровской 53-летний водитель «Лады Весты» совершил наезд на 58-летнюю женщину.
Вечером в Ленинском районе на Дачном проспекте 75-летний водитель «Лады Гранты» сбил 58-летнего пешехода.
Обстоятельства всех аварий выясняются.
Ольга Сергеева