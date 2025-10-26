Саратовские пожарные в экипировке за две минуты забежали на 22-й этаж

В Саратове состоялись региональные соревнования «Вертикальный вызов» по скоростному подъему пожарных на высоту.

Мероприятие прошло у 22-этажного жилого дома на улице Академика Семёнова в микрорайоне Солнечный-2.

Участие в состязаниях приняли 35 огнеборцев со всей области. Их задачей был скоростной подъем по незадымляемой лестнице на 22-й этаж в полной боевой экипировке, вес которой превышает 20 килограммов.

Победу в этом году одержал Максим Воронов из саратовской специализированной пожарно-спасательной части, преодолевший дистанцию за 2 минуты 19 секунд. Интересно, что в прошлогодних соревнованиях он занял только третье место.

Второй и третий результаты показали его коллеги из той же части — Алексей Романов и Данил Якубович. Для Якубовича этот результат стал изменением в спортивной карьере, поскольку ранее он два года подряд становился победителем этих соревнований.

Ольга Сергеева