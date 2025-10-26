Володин: в Саратове сделают новый пляж и соединят его с набережной

В ходе рабочего визита в Саратов председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с инициативой обустроить новый пляж в Заводском районе.

Спикер отметил, что после создания зоны отдыха необходимо обеспечить ее соединение с городской набережной.

«Обращаюсь и к губернатору, и к мэру: нам необходимо в течение ближайших двух месяцев определить территорию для пляжа в Заводском районе. Здесь его сегодня нет. Жители крупного района проживают на волжском берегу, но не имеют к нему нормального доступа. Давайте сначала создадим оборудованный пляж, а затем свяжем его с новой набережной», — заявил спикер ГД.

Стоит отметить, что этот пляж станет уже третьим благоустроенным местом отдыха на волжском берегу, созданным при участии Володина.

Параллельно в городе продолжается масштабная реконструкция набережной, которая после завершения работ будет протянута на 8 километров.

Наталья Мерайеф