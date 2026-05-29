Некоторые саратовские предприниматели торговали алкоголем в день последнего звонка

В Саратовской области 26 мая действовал запрет на розничную продажу алкоголя, однако не все предприниматели соблюдали это правило.

В Балакове на горячую линию поступили жалобы от граждан на торговлю спиртным в день последнего звонка.

Проверка, проведенная специалистами отдела потребительского рынка и местной полицией, охватила пять торговых точек. В двух из них — по адресам: улица Минская, дом 8/3 и улица 30 лет Победы, дом 26 — факты продажи алкоголя подтвердились.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении, и в настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Ольга Сергеева