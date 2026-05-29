В Саратове в сквере имени Янковского высадят новые деревья-крупномеры

В Фрунзенском районе Саратова активно проходят работы по озеленению, включая восстановление насаждений, поврежденных зимой.

Глава города Игорь Молчанов сообщил, что в ближайшее время в районе будет высажено около 10 тысяч цветов и кустарников.

По его словам, благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина уже посажено 25 крупномеров, и еще столько же деревьев будет добавлено в сквере имени Янковского к концу текущей недели.

Мэр также подчеркнул важность организации качественного полива растений, особенно в условиях засушливой погоды, и поручил главе администрации взять этот вопрос на личный контроль.

Ольга Сергеева