В военной спецоперации трагически погиб уроженец Саратова Макаров Денис

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратова Денис Макаров. О трагическом событии сообщила администрация города.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём обращении выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Он отметил, что Макаров проявил себя как истинный патриот, до конца исполнивший воинский долг в борьбе за интересы страны.

Мэр Саратова Михаил Исаев также почтил память земляка, подчеркнув, что Денис Макаров навсегда останется в сердцах саратовцев как мужественный защитник Отечества, откликнувшийся на призыв в сложное для России время.